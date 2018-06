Hamburg (dpa) - Zum ersten Mal in mehr als 60 Jahren "Tagesschau"-Geschichte war ein Nachrichtensprecher in der Sendung für ein paar Augenblicke von Kopf bis Fuß zu sehen. Jan Hofer machte gestern Abend in der 20.00-Uhr-Ausgabe den Auftakt für die neue Präsentation. Nach dem Wetterbericht stehen die Sprecher künftig seitlich am Tisch und kündigen die Schwerpunkte der "Tagesthemen" an. Dadurch können großformatige Fotos auf der Medienwand die Themen illustrieren. Bisher waren die Sprecher in der gesamten Sendung zur Hälfte vom Pult verdeckt.

