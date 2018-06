Brüssel (dpa) - Das vom Flüchtlingsandrang überforderte Slowenien wird innerhalb einer Woche mehr als 400 zusätzliche Polizisten erhalten. Das wurde bei einem Sondertreffen zur Flüchtlingskrise in Brüssel vereinbart, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am frühen Morgen in Brüssel. Außerdem soll die EU-Grenzschutzagentur Frontex in einer neuen Mission die Grenze zwischen Griechenland, Mazedonien, Albanien und Serbien besser absichern.

