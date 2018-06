Mailand (dpa) - Als "okay" bezeichnete der zitternde Justin Bieber die Nacht, als er seinen dritten Award bei den MTV Europe Music Awards im Mediolanum Forum in Mailand in Empfang nahm. "Es ist großartig", sagte der 21-Jährige schwer ausatmend ein paar Sekunden später, als könne er es nicht fassen.

Und da wusste der exzentrisch in Rot gekleidete Teenie-Schwarm noch nicht, dass noch zwei weitere Preise folgen würden. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll", sagte er an seine jubelnden Fans gerichtet, als er die fünfte Auszeichnung in der Hand hielt. Bester männlicher Künstler, "Best Collaboration Award" für "What do you mean" mit Skrillex und Diplo, bester Look, größte Fangemeinde und bester Künstler Nordamerikas - wer kann ihm noch das Wasser reichen?

Die Favoritin Taylor Swift jedenfalls nicht. Die US-Künstlerin ließ sich bei der Show selbst nicht blicken und ging obendrein fast leer aus. Sie war für neun Kategorien nominiert gewesen - ein Rekord - und heimste doch nur einen Award für "Bad Blood" als besten Song ein.

"Süß gegen krass" war das Motto des Moderatoren-Duos aus Sänger Ed Sheeran und Model Ruby Rose, die durch die nostalgisch inspirierte Show führten. Er lächelte schüchtern, wurde von weiblichen Fans auf dem roten Teppich kreischend bejubelt und ließ Konfetti über sie regnen, die Powerfrau hingegen packte eine Feuerkanone aus. Rose fiel vor allem durch ihre Verwandlungskünste auf - mal zeigte sie sich im gelben Spaghetti-Kleid mit der Ansage "Happy World Pasta Day", mal im weißen Anzug, schwarz-glitzerndem Abendkleid oder freizügig in Rot und Gold.

Süß funktioniert bei den Fans allerdings besonders gut, wie der Sänger und Songschreiber Ed Sheeran bewies. Er gewann die MTV Awards für die beste Live-Performance und "Best World Stage". Bester Newcomer und "Best Push" wurde Shawn Mendes. Die Auszeichnung "Best Pop" erhielt die Gruppe One Direction, das beste Video produzierten Macklemore und Ryan Lewis. Beste Künstlerin wurde Rihanna.

Die schrille Rockband Duran Duran bekam den erstmals verliehenen "Video Visionary Award". "Weil sie seit 1978 mit ihren Musikvideos so viele Künstler inspiriert haben", sagte Moderatorin Ruby Rose bei der Verleihung. Die Bandmitglieder seien die größten Pioniere in der Videoproduktion.

In diesem Jahr traten die Weltstars gleich auf zwei Bühnen auf. "Sightseeing" nannte Sheeran die Live-Schalte zum Mailänder Dom, wo auf einer großen Bühne die DJs Afrojack und Martin Garixx, sowie Twentyone Pilots performten. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Awards trat der Star-Tenor Andrea Bocelli auf. Er sang nicht nur seinen Hit "Con Te Partirò" und hatte das Publikum als Chor im Rücken, sondern sang auch gemeinsam mit Tori Kelly "Give me a reason". Außerdem traten Jason Derulo, Pharell Williams, James Bay und Jess Glynne auf.

Auch in diesem Jahr kamen die MTV Music Awards ganz ohne Skandale aus. Nur einmal wurde es spannend, als Ed Sheeran eine Banane zückte und sagte: "Lass uns "Versteck die Banane" spielen." Aus der nicht ganz jugendfreien Anspielung wurde allerdings nichts. Lässig warfen Ed Sheeran und Ruby Rose gemeinsam die Banane ins Publikum hinter sich.

Presseinformationen MTV

Offizielle Website der MTV EMA 2015

Die MTV EMA auf Twitter