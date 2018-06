Moskau (AFP) Der ehemalige russische Startänzer und derzeitige Ballettchef an der Mailänder Scala, Machar Wasijew, wird neuer Ballettchef am berühmten Moskauer Bolschoi-Theater. Er tritt im Frühjahr die Nachfolge von Sergej Filin an, wie der Bolschoi-Direktor Wladimir Urin am Montag bei der Vorstellung Wasijews in Moskau mitteilte. Filin war 2013 vor seinem Wohnhaus in der russischen Hauptstadt mit Säure angegriffen worden und erlitt dabei schwerste Verletzungen an den Augen. Unter den zu knapp sechs Jahren Straflager verurteilten Tätern ist der Bolschoi-Tänzer Pawel Dmitritschenko, der sich von Filin übergangen fühlte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.