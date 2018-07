Glasgow (SID) - Titelverteidiger Epke Zonderland aus den Niederlanden hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Glasgow das Finale am Reck am Sonntag verpasst. Der Olympiasieger und langjährige Konkurrent des Wetzlarers Fabian Hambüchen kam am Königsgerät nur auf 14,30 Punkte.