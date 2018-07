Singapur (dpa) - Angelique Kerber ist erfolgreich in die WTA-Finals gestartet. Deutschlands beste Tennisspielerin gewann in Singapur ihr Auftaktmatch gegen die Tschechin Petra Kvitova mit 6:2, 7:6 und machte damit den ersten Schritt in Richtung Halbfinale. Weitere Gegnerinnen der Kielerin in der Weißen Gruppe sind die Spanierin Garbiñe Muguruza und Lucie Safarova aus Tschechien. Muguruza hatte sich im ersten Spiel des Tages zuvor mit 6:3, 7:6 gegen Safarova durchgesetzt.

