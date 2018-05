La Paz (AFP) Nach der Warnung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen dem Konsum von rotem Fleisch und Darmkrebs hat die bolivianische Gesundheitsministerin Vicky Aguilar einen Ausweg aufgezeigt: Das in Bolivien verbreitete Lama "mit niedrigem Fettanteil" sei "vorteilhaft" für die Gesundheit, wenn es in Maßen verzehrt werde, versicherte Aguilar am Dienstag.

