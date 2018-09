Paris (AFP) Deutschland und Frankreich wollen ihre Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Wirtschaft stärken. Die deutsch-französische Partnerschaft werde auf ein "digitales Fundament" gestellt und so den gesamten europäischen Markt stärken, erklärte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am Dienstag zum Auftakt einer Konferenz zu dem Thema in Paris. Neben Gabriel und seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron wurden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident François Hollande und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei der Konferenz im Elysée-Palast erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.