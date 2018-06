Berlin (AFP) Der Abgasskandal bei Volkswagen wird nach Einschätzung des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) dem guten Ruf deutscher Produkte nicht nachhaltig schaden. "Made in Germany ist die Summe vieler Produkte und Dienstleistungen", sagte BGA-Präsident Anton Börner am Dienstag laut Redemanuskript in Berlin. Die deutsche Wirtschaft bestehe "glücklicherweise nicht nur aus Autokonzernen", sondern aus einer Vielzahl überwiegend mittelständischer Unternehmen, die von dem Skandal nicht betroffen seien.

