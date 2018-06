Berlin (AFP) Deutsche Rechtsanwälte haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, sich auf ihrer China-Reise für die Freilassung chinesischer Anwälte einzusetzen, die dort etwa wegen ihres Einsatzes für Menschenrechte festgenommen wurden. Noch immer befänden sich etwa 30 Juristen ohne Zugang zu einem Verteidiger in Haft, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und des Deutschen Anwaltvereins (DAV), die am Dienstag in Berlin veröffentlich wurde. Merkel reist am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch nach China.

