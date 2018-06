Leipzig (AFP) In Leipzig ist es am Rande der jüngsten Legida-Kundgebung zu Tätlichkeiten gekommen. Nach Polizeiangaben wurden am Montagabend vier Demonstranten nach eigener Aussage von mehreren Vermummten angegriffen. Zwei der Legida-Anhänger seien verletzt und vor Ort ärztlich versorgt worden. Dem Aufmarsch des Leipziger Ablegers der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung hatten sich erneut zahlreiche Gegendemonstranten entgegen gestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.