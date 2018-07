Erbil (AFP) Zum Abschluss ihres Besuchs im Irak hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) dem Land Unterstützung beim Wiederaufbau zurückeroberter Dschihadistengebiete in Aussicht gestellt. "Die Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat muss auch begleitet werden von einem zivil-militärischen Aufbau", sagte von der Leyen am Dienstag nach einem Gespräch mit dem Präsidenten der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Massud Barsani, in Erbil. Hier sei eine weitere Zusammenarbeit "auf hohem Niveau" möglich.

