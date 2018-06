Berlin (AFP) Der Zentralrat der Juden hat sich besorgt gezeigt, dass der Antisemitismus durch die hohe Zahl von Flüchtlingen in Deutschland zunehmen könnte. Viele Flüchtlinge kämen aus Ländern, in denen Israel zum Feindbild gehöre, hieß es in einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Erklärung. Diese Ressentiments würden häufig auf Juden generell übertragen. Der Zentralrat forderte "mehr Anstrengungen im interreligiösen Dialog, um Vorurteile auf allen Seiten abzubauen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.