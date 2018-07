Straßburg (AFP) Für im Internet gebuchte Pauschalreisen soll der Verbraucherschutz in der EU deutlich verbessert werden. Eine entsprechende Neuregelung hat das Europaparlament am Dienstag in abschließender Lesung mit großer Mehrheit verabschiedet. Ziel ist es, die Richtlinie für Pauschalreisen aus dem Jahre 1990 zu ergänzen und vor allem an das digitale Zeitalter anzupassen.

