Clichy-sous-Bois (AFP) In dem Pariser Vorort Clichy-sous-Bois ist zweier Jugendlicher gedacht worden, deren Tod vor zehn Jahren die größten Vorstadtunruhen in den französischen Geschichte auslösten. "Vor zehn Jahren gab es ein nationales Drama", sagte Siyakha Traoré am Dienstagabend vor einer Stele in Erinnerung an seinen kleinen Bruder Bouna Traoré und dessen Freund Zyed Benna. Die beiden 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen hatten sich am 27. Oktober 2005 auf der Flucht vor der Polizei in einem Transformator versteckt und waren dort an einem Stromschlag gestorben.

