Mönchengladbach (SID) - Der durch das rüde Foul des Schalkers Johannes Geis schwer verletzte André Hahn vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach schließt ein Comeback in 2015 aus. "Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht lange den Kopf hängen lasse, sondern schon jetzt an mein Comeback denke, auch wenn es danach nicht mehr in diesem Jahr aussieht", schrieb der 25-Jährige auf seiner Facebook-Seite und postete ein Foto von sich mit bandagiertem Bein auf der Couch liegend.

Der Ex-Augsburger weiter: "Verletzungen gehören nun mal zum Fußball dazu, und ich hatte noch Glück im Unglück, dass nicht mehr kaputtgegangen ist! Nur wer fällt, kann auch wieder aufstehen, und das werde ich, garantiert."

Am Sonntag hatte Geis Hahn mit einem rüden Tritt niedergestreckt. Der Nationalspieler (ein Einsatz) erlitt eine Fraktur des Schienbeinkopfes und Riss des Außenmeniskus im linken Knie. Er wurde bereits am Montag operiert.

Das DFB-Sportgericht sperrte den Ex-Mainzer Geis für das Brutalo-Foul wettbewerbsübergreifend für fünf Spiele, sodass der Mittelfeldspieler am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Sky) in der Neuauflage des Duells Schalke-Gladbach im DFB-Pokal in Gelsenkirchen nicht mitwirken kann.