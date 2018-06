Lima (SID) - Mit einem Trio aus der Fußball-Bundesliga will Peru seine ersten Punkte in der südamerikanischen Qualifikation zur WM-Endrunde 2018 in Russland einfahren. Claudio Pizarro von Werder Bremen, Carlos Zambrano von Eintracht Frankfurt und Carlos Ascues vom VfL Wolfsburg stehen im Kader für den zweiten Eliminatorias-Doppelspieltag mit den Partien gegen Paraguay (13. November) und in Brasilien (17. November).

Nach den Auftaktpleiten in Kolumbien (0:2) und gegen Chile (3:4) berief Nationaltrainer Ricardo Gareca insgesamt 14 im Ausland tätige Profis. Zu den nominierten Legionären gehören auch die früheren Bundesliga-Stürmer Jefferson Farfán (jetzt Al-Jazira/Vereinigte Arabische Emirate) und Paolo Guerrero (Flamengo Rio de Janeiro/Brasilien).