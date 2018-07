Dortmund (SID) - Große Probleme bereitet das 87. Revierderby zwischen den Erzrivalen Borussia Dortmund und Schalke 04 am 8. November den Amateurklubs, weil das Duell erstmals seit fünf Jahren wieder auf einen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) terminiert wurde. Grund sind die Spiele beider Klubs am Donnerstag zuvor in der Europa League.

Nach einem Bericht der WAZ wurden bereits 52 der 92 im Dortmunder Kreis angesetzen Kreisliga-Begegnungen auf einen anderen Wochentag verlegt. Weitere Partien finden morgens statt, nur 13 Spiele verbleiben auf der ursprünglichen Ansetzung (14.30 Uhr).

"Der Fußballausschuss in Dortmund hat großes Verständnis für die Spielverlegungen, weil fast der gesamte Dortmunder Amateurfußball auch mit Borussia Dortmund sympathisiert. Die Vereine müssten durch die Sonntagsspiele des BVB sonst große Einnahme- und Zuschauerverluste hinnehmen", sagt Pascal Sellung, Vorsitzender des Dortmunder Kreisfußballausschusses.

Die häufigen Sonntagsspiele der Schwarz-Gelben in dieser Saison haben den Ausschuss im Sommer veranlasst, eine eigene Richtlinie für Spielverlegungen bei BVB-Heimspielen zu verabschieden. Kollidieren sonntags Bundesliga-Spiele im Signal Iduna Park mit Amateurpartien, kann das Kreisliga-Spiel auf Antrag des Heimvereins auch ohne Einverständnis des Gegners verlegt werden.