London (AFP) Großbritannien will seine derzeitige Truppenstärke in Afghanistan auch im Jahr 2016 aufrechterhalten. Die 450 derzeit am Hindukusch stationierten britischen Soldaten sollen auch im kommenden Jahr dort bleiben, wie das britische Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte. Die Fortsetzung der Ausbildungsmission solle dabei helfen, "ein sicheres und stabiles Afghanistan aufzubauen". Die britischen Einheiten beteiligen sich an der Ausbildung afghanischer Soldaten, dem Aufbau der Sicherheitsbehörden sowie an Einsätzen der Nato in Kabul.

