Doha (AFP) Der Emir von Katar hat eine Reform des Arbeitsrechts gebilligt, das seit Jahren international in der Kritik steht. Scheich Tamim bin Hamad al-Thani unterzeichnete am Dienstag ein Gesetz "über die Bestimmungen zur Ein- und Ausreise von Ausländern und ihre Wohnverhältnisse", wie die Nachrichtenagentur QNA berichtete. Allerdings dürfte die Reform des umstrittenen sogenannten Kafala-Systems, das ausländischen Arbeitnehmern bisher das Verlassen des Landes nur mit Genehmigung ihrer Arbeitgeber erlaubt, Kritikern kaum weit genug gehen. Auch wird sie frühestens 2017 in Kraft treten.

