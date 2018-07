Washington (dpa) - Die USA sind grundsätzlich auch zu bewaffneten Kämpfen am Boden gegen die Terrormiliz Islamischer Staat bereit. Washington werde nicht davor zurückschrecken, Partner bei Attacken gegen den IS zu unterstützen oder solche Einsätze selbst auszuführen, "ob durch Angriffe aus der Luft oder direkte Handlungen am Boden", sagte Verteidigungsminister Ashton Carter. "Die Umsetzung unserer Strategie kann und muss und wird gestärkt werden", sagte Carter in einer Anhörung im Streitkräfteausschuss des Senats.

