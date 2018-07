Amsterdam (dpa) - Eine Frau, die früher ein Mann war, hat in der Fernsehshow "Holland's Next Top Model" (HNTM) gewonnen. Die 20-jährige Loiza Lamers holte sich als erster Transgender den Siegertitel beim Finale der niederländischen Ausgabe des Model-Wettbewerbs am Montagabend. Die Kandidatin aus dem Dorf Driel bei Arnheim hieß bis zu ihrer Operation mit 18 Jahren Lucas.

Bei der Anmeldung zur TV-Show des Senders RTL 5 hatte Loiza zunächst nichts von ihrer Vergangenheit als Junge erzählt. Dann habe es aber Gerüchte gegeben und sie habe sich zum "Outing" entschlossen, wie Loiza der Zeitung "Algemeen Dagblad" erzählte. "Glücklicherweise habe ich ausschließlich nette und liebe Reaktionen bekommen."

Mit dem HNTM-Titelgewinn ist ein Vertrag bei der Agentur Touché Models im Wert von 50 000 Euro verbunden. Nun hofft Loiza auf eine Profikarriere. Ihre Ausbildung zur Friseurin hat sie vorerst auf Eis gelegt.

Auch im deutschen Pendant der Show hatte in diesem Frühjahr eine transsexuelle Kandidatin, Pari, teilgenommen: Die damals 25-Jährige, die früher ein Mann gewesen war, schied bei Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" (GNTM) auf ProSieben allerdings schon früh aus.

