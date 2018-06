New York (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee wird staatenlosen Spitzensportlern einen Start bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro ermöglichen. Das sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Top-Athleten unter den Flüchtlingen könnten unter der Olympischen Flagge und der Olympischen Hymne bei den Spielen im August in Brasilien antreten. "Das wird ein Symbol der Hoffnung sein für alle Flüchtlinge in der Welt", sagte Bach. Voraussetzung für einen Olympia-Start ist neben der sportlichen Qualifikation auch die Zugehörigkeit zu einem Nationalteam.

