Berlin (AFP) Die beiden Unionsparteien CDU und CSU haben in einer Umfrage des INSA-Instituts für die "Bild"-Zeitung deutlich an Zuspruch verloren. Der am Dienstag veröffentlichten Umfrage zufolge würden 35 Prozent der Befragten für die Union stimmen, wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre. Das waren zwei Prozentpunkte weniger als in der vergangenen Woche.

