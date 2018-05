Tunis (AFP) Die tunesische Justiz hat einen bekannten muslimischen Prediger festnehmen lassen, weil er in der Moschee Sidi Lakhmi in der Stadt Sfax nicht genehmigte Finanztransaktionen vornahm. Wie am Dienstag von Seiten der Justizbehörden zu erfahren war, wurde die Festnahme des Imams Ridha Jaouadi vom Generalstaatsanwalt angeordnet. Die Sidi-Lakhmi-Moschee ist die wichtigste in der zweitgrößten tunesischen Stadt.

