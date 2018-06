New York (AFP) Der US-Autobauer General Motors (GM) ruft weltweit mehr als 1,4 Millionen Autos zurück. Bei den betroffenen Fahrzeugen bestehe Brandgefahr, wenn im Motorenblock Öl entweiche, teilte der Konzern am Dienstag mit. Die Autos, die zwischen 1997 und 2004 produziert worden seien, befänden sich zum Großteil in den USA, die übrigen in Mexiko und Kanada. Durch das Problem sei es in den vergangenen sechs Jahren zu 19 Verletzten gekommen. Todesfälle in diesem Zusammenhang seien bislang aber nicht bekannt.

