Washington (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber und Milliardär Donald Trump hat sich bei einem Wahlkampfauftritt an seine angeblich bescheidenen Anfänge erinnert: "Ich hatte es nicht leicht", sagte der Immobilienunternehmer bei dem Auftritt am Montag in New Hampshire. Doch ein "kleiner" Kredit seines Vaters über eine Million Dollar habe ihm beim Einstieg ins Berufsleben geholfen. In Manhattan habe er damit begonnen, Immobilien zu kaufen, und riesigen Erfolg gehabt.

