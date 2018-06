Washington (AFP) Die USA entsenden ein Kriegsschiff in die Region mehrerer künstlicher Inseln, die China derzeit im Südchinesischen Meer aufschüttet. Der Zerstörer "USS Lassen" solle in rund zwölf Seemeilen Entfernung zu den Landmassen im Gebiet der Spratly-Inseln kreuzen, sagte ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Das Schiff soll demnach am Dienstag entsendet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.