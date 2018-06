Peking (AFP) In China ist ein Multi-Millionär wegen eines vor 16 Jahren verübten Bankraubs festgenommen worden - mit der damaligen Beute soll er sein Vermögen als Immobilienmagnat aufgebaut haben. Der lediglich als "Herr Shi" identifizierte Mann sei zusammen mit vier Komplizen des einstigen Banküberfalls vor rund einer Woche festgenommen worden, gab die Polizei in Zhengzhou in der zentralchinesischen Provinz Henan am Mittwoch bekannt. Die Bande soll bei dem bewaffneten Banküberfall im Dezember 1999 über zwei Millionen Yuan (rund 300.000 Euro) erbeutet haben.

