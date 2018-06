Berlin (AFP) Nach der bayerischen Landesregierung hat auch die Bundesregierung den Umgang Österreichs mit den Flüchtlingen kritisiert. "Dabei war das Verhalten Österreichs in den vergangenen Tagen nicht in Ordnung", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Mittwoch in Berlin. Österreich habe "Flüchtlinge ohne jede Vorwarnung nach Eintritt der Dunkelheit an bestimmte Stellen gefahren", von wo aus die Menschen "unvorbereitet und ohne jede Vorsorge" an die Grenze zu Deutschland gekommen seien.

