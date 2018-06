Brüssel (AFP) In der Flüchtlingskrise sind am Mittwoch Meinungsverschiedenheiten innerhalb der österreichischen Regierung zu Tage getreten: Der sozialdemokratische Bundeskanzler Werner Faymann und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigten sich am Abend einig, dass "Zäune keinen Platz in Europa haben". Zuvor hatte die konservative Innenministerin Johanna Mikl-Leitner gesagt, Österreich wolle seine Grenze mit einem Zaun sichern, um den ungeordneten Andrang von Flüchtlingen zu stoppen.

