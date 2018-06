Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat seine Ambitionen aufs Kanzleramt bekräftigt. "Natürlich will ich Bundeskanzler werden, wenn die SPD mich aufstellen will", sagte Gabriel dem "Stern" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Das ist doch gar keine Frage." Das Wohl der Partei habe für ihn allerdings höchsten Stellenwert: "Ich hab' mir geschworen, die Frage, wer führt die Partei in die nächste Wahl, nicht von meiner persönlichen Eitelkeit abhängig zu machen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.