Berlin (AFP) Vizekanzler Sigmar Gabriel reist am Mittwoch zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau. Bei dem zweitägigen Besuch will der Bundeswirtschaftsminister vor allem energie- und wirtschaftspolitische Fragen erörtern, teilte sein Ministerium am Mittwoch mit.

