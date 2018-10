Paris (AFP) Italien hat Frankreich wieder vom Spitzenplatz der weltweit größten Weinproduzenten verdrängt. In Italien wurden dieses Jahr 48,9 Millionen Hektoliter Wein produziert und damit zehn Prozent mehr als 2014, wie die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) am Mittwoch in Paris mitteilte. Frankreich - im vergangenen Jahr vor Italien auf Platz eins - folgt mit einer Produktion von 47,4 Millionen Hektolitern, auf Rang drei kommt Spanien mit 36,6 Millionen Hektolitern.

