Ense-Parsit (AFP) Der angeschlagene Kettcar-Hersteller Kettler streicht knapp 200 Stellen. Zwischen den Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern sei in den vergangenen Wochen ein Abbau von 198 Jobs ausgehandelt und in einem Sozialplan festgeschrieben worden, teilte Kettler am Mittwoch im sauerländischen Ense-Parsit mit. Der Großteil der Arbeitsplätze könne durch die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen erhalten bleiben.

