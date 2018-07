Frankfurt/Main (AFP) Mit Blick auf das Ende der Handelssanktionen gegen den Iran weitet die Lufthansa ihr Flugangebot nach Teheran aus. Ab April 2016 bietet die Airline wieder eine Direktverbindung von München in die iranische Hauptstadt an, wie die Lufthansa am Mittwoch erklärte. Mit dem Sommerflugplan sollen Flugzeuge drei Mal pro Woche von dort in den Iran fliegen. Zuletzt gab es die Verbindung demnach von 2004 bis 2006.

