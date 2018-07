Berlin (AFP) Die rund 20 Millionen Rentner in Deutschland können sich auf einen kräftigen Zuwachs ihrer Bezüge einstellen. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch in Berlin nach Angaben aus Regierungskreisen den Haushaltsplan 2016 der deutschen Rentenversicherung Bund. Demzufolge sollen die Bezüge der Rentner im Westen ab Mitte kommenden Jahres um 4,35 Prozent steigen, jene der Rentner im Osten sogar um 5,03 Prozent, wie es in Medienberichten übereinstimmend heißt.

