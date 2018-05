Berlin (AFP) Mit seiner Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung strapaziert CSU-Chef Horst Seehofer die Nerven des Bundes-Koalitionspartners SPD. "Den vielen Helfern und Menschen im Einsatz in Bayern hilft es nicht weiter, wenn ihr Ministerpräsident ein Ultimatum nach dem nächsten stellt", kritisierte SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Christine Lambrecht am Mittwoch in Berlin. "Horst Seehofer sollte nicht drohen, sondern mithelfen, die vereinbarten Beschlüsse rasch umzusetzen." Nun gelte es, die Wirkungen des unlängst verschärften Asylrechts abzuwarten.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.