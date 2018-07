Hamburg (AFP) In Hamburg haben Unbekannte einen Sprengstoffanschlag auf einen Luxussportwagen verübt, der dem Präsidenten des örtlichen Ablegers der Rockergruppierung "Mongols MC" gehört. Die Bombe sei in dem Moment explodiert, als der 37-Jährige losfahren wollte, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch in der Hansestadt mit. Der Fahrer blieb demnach unverletzt. Die Splitter der Explosion beschädigten oder zerstörten allerdings die Frontpartie des Autos, eine Hausfassade sowie Fensterscheiben bis hinauf in den dritten Stock.

