Metz (AFP) Der vielbeachtete Streit über eine Abkehr von der 35-Stunden-Woche in dem Smart-Werk im ostfranzösischen Hambach geht weiter. Am Mittwoch unterzeichneten zwar zwei Gewerkschaften eine Vereinbarung zur Anhebung der Wochenarbeitszeit in der Kleinwagenfabrik auf 39 Stunden, wie die Unternehmensleitung mitteilte. Die anderen beiden in dem Werk vertretenen Gewerkschaften repräsentieren aber eine Mehrheit von 53 Prozent der Angestellten. Die Vereinbarung könne deswegen "nicht angewandt" werden, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft CFDT. "Es ist zu Ende, das ist eine Todgeburt."

