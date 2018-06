Gütersloh (AFP) Die Zahl der Studienanfänger steigt einer aktuellen Studie zufolge weiter - mit der Folge, dass sich mittlerweile knapp 63 Studierende einen Professor teilen müssen. Im Jahr 2005 kam dagegen noch ein Professor auf gut 54 Studierende, wie aus der am Mittwoch vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh veröffentlichten Untersuchung hervorgeht. Demnach investierten die Länder zuletzt meist in Personal im akademischen Mittelbau. Entsprechend konstant blieb die Betreuungsrelation von Studierenden zu wissenschaftlichen Mitarbeitern. Teure und langfristige Professorenstellen wurden hingegen seltener geschaffen.

