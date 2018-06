Hamburg (AFP) Der Abwärtstrend für die Union hält einer neuen Umfrage zufolge an: CDU und CSU erreichten im am Mittwoch veröffentlichten Wahltrend von "Stern" und RTL nur noch 36 Prozent und damit zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Das war demnach der schlechteste Wert seit drei Jahren. Als Grund wird der Kurs in der Flüchtlingspolitik vermutet.

