Abidjan (AFP) Der Staatschef der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, ist wie erwartet bei der Präsidentschaftswahl im Amt bestätigt worden. Wie am Mittwochmorgen offiziell bekannt gegeben wurde, gewann Ouattara die Wahl von Sonntag bereits in der ersten Runde haushoch mit 83,66 Prozent und ist damit weitere fünf Jahre an der Spitze des Staates. Angesichts der Spaltung der Opposition war mit einem Sieg von Ouattara gerechnet worden.

