Brüssel (AFP) Vor den Parlamentswahlen in der Türkei hat sich die EU-Kommission "besorgt" über das Vorgehen der türkischen Behörden gegen einen regierungskritischen Medienkonzern gezeigt. Die Ereignisse seien "beunruhigend", sagte eine Kommissionssprecherin am Mittwoch in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.