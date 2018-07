Straßburg (AFP) Neuartige Nahrungsmittel, die etwa Nanomaterialien oder proteinreiche Insekten enthalten, sollen in der Europäischen Union künftig leichter zugelassen werden können. Eine entsprechende Verordnung hat das Europaparlament am Mittwoch unter Dach und Fach gebracht. Der Rat, in dem die 28 EU-Staaten vertreten sind, hat dem Vorhaben bereits grundsätzlich zugestimmt. Er muss den Text nun noch formal absegnen, was in Kürze geschehen dürfte. Abschließend kann die Verordnung in Kraft treten.

