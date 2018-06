Berlin (dpa) - James Bond ist für seinen Darsteller Daniel Craig ein Typ mit rauer Schale, aber weichem Kern. "Er ist nicht nur ein Macho", sagte Craig der dpa. "Ich hoffe, ich konnte diesen Eindruck etwas zerstreuen", sagte der Brite. "Wenn die Zeit für Action ist, dann ist er bereit - das macht ihn zu James Bond", so Craig. Aber er habe auch softere Seiten. Craig war zusammen mit dem zweifachen Oscar-Preisträger Christoph Waltz zur Premierenvorstellung in Berlin gekommen. Waltz spielt in "Spectre" den Gegner von Bond.

