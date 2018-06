Berlin (dpa) - Der neue James-Bond-Film "Spectre" feiert am Abend in Berlin seine Deutschlandpremiere. Bond-Darsteller Daniel Craig bringt den zweifachen Oscar-Preisträger Christoph Waltz mit. Waltz brillierte bereits in zahlreichen Kinoerfolgen als Film-Fiesling. In "Spectre" spielt er den gefährlichen Bond-Widersacher Franz Oberhauser. Auch Naomie Harris alias Miss Moneypenny sowie Bond-Produzentin Barbara Broccoli werden zur Premierenvorstellung erwartet. Der 24. Film der offiziellen Bond-Reihe kommt am 5. November in die deutschen Kinos.

