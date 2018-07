Nizza (AFP) Hilferuf nach Hollywood: Mit einer "Kampagne der Solidarität" will der Bürgermeister des mondänen Badeorts Cannes nach den schweren Überschwemmungen Anfang Oktober Finanzhilfe bei Filmstars eintreiben. Der für ihre alljährlichen Filmfestspiele bekannten Stadt an der Côte d'Azur drohe "ein finanzielles und soziales Desaster", sagte Bürgermeister David Lisnard der Zeitung "Le Parisien" vom Mittwoch. Mit einem Video, das die schweren Zerstörungen in Cannes zeigt, will Lisnard deshalb bei Schauspielstars wie Sharon Stone, bei Filmproduzenten und den früheren Juryvorsitzenden der Filmfestspiele um Spenden bitten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.