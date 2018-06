Paris (AFP) Der Musik-Streamingdienst Deezer hat seinen für diese Woche geplanten Börsengang bis auf Weiteres abgesagt. Die "Marktbedingungen" seien derzeit für einen solchen Schritt unpassend, begründete der französische Branchenpionier am Dienstagabend seinen Rückzieher. Durch einen Einstieg in den Pariser Wertpapierhandel hatte Deezer rund 300 Millionen Euro an frischem Kapital einsammeln wollen. Das Unternehmen hätte dann einen Wert von rund einer Milliarde Euro gehabt.

