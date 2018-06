Rostock (SID) - Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Marco Kofler vorzeitig um ein Jahr bis 30. Juni 2017 verlängert. Der 26-jährige Österreicher war auf Leihbasis in der Winterpause 2014/2015 an die Ostsee gewechselt, im Juni zog Rostock die Kaufoption. In dieser Saison kam Kofler in zwölf Ligaspielen zum Einsatz.